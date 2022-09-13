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الإطار التنسيقي يؤكد تمسكه بمرشحه لرئاسة الحكومة العراقية

الثلاثاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:١٨ بتوقيت غرينتش

لا تراجع عن الاطر الدستورية، هذا ما اكده بيان الاطار التنسيقي في العراق، الذي شدد على تمسكه بمرشحه لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني على الرغم من اعتراض التيار الصدري عليه، واضاف انه مستمر في الحوار مع جميع الأطراف لتنفيذ الاستحقاقات الدستورية.

العالم - خاص بالعالم

واوضح الاطار انه يعلن عن تقديره الكبير للموقف الوطني والدستوري لتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني بعد اجتماعهم في اربيل والذي أعلن فيه الطرفان تمسكهما بالخيار الدستوري في اجراء الانتخابات المبكرة بعد خلق المناخات المناسبة لها وتحت اشراف حكومة كاملة الصلاحيات وعودة المؤسسات الدستورية لممارسة عملها.

واكد الإطار، استمراره في الحوار مع جميع الاطراف لتنفيذ الاستحقاقات الدستورية وعودة المؤسسات الى أداء مهامها.

الازمة الحالية في العراق تتمثل في اصرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخصم الأساسي للإطار التنسيقي، بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.

ومقابله يشترط الإطار تعيين رئيس جديد للحكومة بصلاحيات كاملة قبل إجراء أي انتخابات جديدة. ووفقا للدستور العراقي، لا يمكن حل البرلمان إلا بناء على طلب من ثلثي أعضاء مجلس النواب أو بطلب من رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية.

المصادر السياسية العراقية كشفت عن زيارة ستتم في الايام القادمة تضم وفد مشترك من تحالفي السيادة برئاسة محمد الحلبوسي والفتح برئاسة هادي العامري بالاضافة الى ورئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، إلى الصدر.

وتهدف هذه الزيارة الى محاولة اقناع الصدر بالقبول بتشكيل الحكومة المقبلة وبخارطة الطريق التي يحملها الوفد الثلاثي.

وهذه المبادرة تتلخص في طرح الية واقعية وحقيقية مفادها تشكيل حكومة مدتها سنة واحدة والتهيئة لانتخابات مبكرة.

وبحسب الخبراء فان هذا المقترح يبدو الاكثر واقعية لانه سيجنب الكثير من الازمات والتصدعات التي تؤثر بصورة مباشرة على حياة العراقيين.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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