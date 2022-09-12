هل التوقيع على إحياء الاتفاق النووي قد تأجل؟ والإنسحاب الروسي والتقدم الاوكراني

العالم - بانوراما

أكدت كما جدد المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني استعداد بلاده للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: تأكيد الجيش الأوكراني أنه استعاد خلال هجومه المضاد المتواصل منذ أسبوعين، 500 كيلومتر مربع من القوات الروسية في منطقة خيرسون في جنوب البلاد، في اول تقييم رسمي بالأرقام للمكاسب الأوكرانية. في المقابل أكدت موسكو أنها ماضية في عمليتها العسكرية حتى تحقيق كافة الأهداف وأشارت إلى عدم وجود أي باب للتفاوض مع كييف.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.