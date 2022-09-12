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شاهد.. قراءة لهشاشة الجبهة الداخلية لاحتلال الاسرائيلي

الإثنين ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٩ بتوقيت غرينتش

أكد الخبير بالشأن الاسرائيلي حسن حجازي أن كيان الاحتلال الاسرائيلي عاجز عن خوض أي عدوان على ايران.

العالم - العين الإسرائيلية

وقال حجازي في حديث لبرنامج "العين الاسرائيلية" على شاشة قناة العالم الاخبارية، ان الجبهة الداخلية لكيان الاحتلال الاسرائيلي تعاني من الهشاشة، لذا ركز على الستراتيجية العمل الجوي مشيرا الى ان هذه الاستراتيجية كذلك لم يتسطع الاحتلال ان يواجه فيها قدرات ايران.

واكد حجازي، ان برنامج ايران النووي السلمي يتمع ببنية تحتية قوية، ولا يمكن لسلاح الاحتلال الاسرائيلي ان يحدث خرقا لهذا البرنامج.

وتنشط حلقات البحث والنقاش في اروقة الصهيونية عن احتمالات الحرب المقبلة وامكانيات خوضها في ظل الهشاشة في جبهة الداخلية.

من جهة اخرى، يسلط الاعلام الاسرائيلي الضوء على القدرات النووية الايرانية وما يمكن أن تشكل هذه القدرات من اخطار محدقة بالكيان.

على خط آخر صوب الاعلام الاسرائيلي اهتمامه على مايجري في الضفة الغربية المحتلة وامكانات المقاومين الفلسطينيين الذين كسروا حاجز الخوف من الاحتلال.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:
https://www.alalam.ir/news/6354963

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شاهد.. قراءة لهشاشة الجبهة الداخلية لاحتلال الاسرائيلي

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