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مسؤول عسكري أميركي يدعو الدول الى استعادة مواطنيها من مخيم الهول في سوريا

مسؤول عسكري أميركي يدعو الدول الى استعادة مواطنيها من مخيم الهول في سوريا
الثلاثاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٦ بتوقيت غرينتش

دعا قائد العمليات الأمريكية في الشرق الأوسط مايكل كوريلا من عمان، إلى إعادة الأجانب المحتجزين في مخيم الهول المكتظ في شمال شرق سوريا إلى بلدانهم من أجل إعادة دمجهم وتأهليهم.

العالم - سوريا

ويعاني المخيّم من اكتظاظ ومن وضع "كارثي" بحسب بعض المنظمات غير الحكومية، ومن توترات أمنية بين نزلائه، ونزلاؤه ومعظمهم من أفراد عائلات عناصر في تنظيم داعش الارهابي، وعدد كبير منهم أجانب، بالإضافة الى نازحين سوريين ولاجئين عراقيين.

وتشرف على مخيّم الهول ما تسمى "قوات سوريا الديموقراطية" التي يعدّ الكرد عمودها الفقري، مدعوم من واشنطن.

وقال كوريلا الذي زار المخيم قبل ثلاثة أيام، في مؤتمر صحافي عقده في مقر السفارة الأميركية في عمان، "أنا أشجّع جميع البلدان التي لديها مواطنون في داخل المخيم على استعادتهم وتأهيلهم وإعادة دمجهم".

ونقلت فرانس برس عن المسؤول الأميركي قوله "المطلوب أن تتقدم هذه الدول وتقوم بعملها وتعيد مواطنيها إلى بلدانهم".

وأوضح كوريلا أن "عدد سكان المخيم الحالي يبلغ حوالي 54 ألفا منهم نحو 27 ألف عراقي أي حوالى النصف وحوالى 18 ألف سوري وحوالى 8500 أجنبي"، مشيرا الى أنه يقصد بالأجانب انهم "ليسوا عراقيين وليسوا سوريين".

وأضاف "التحدي الآن يكمن في أن حوالي 50 بالمئة من سكان المخيم يرثون "داعش" الارهابي ويؤمنون بأيديولوجيته الدنيئة و50 بالمئة هم أولئك الذين ليس لديهم مكان آخر للعيش ويرغبون في العودة إلى وطنهم".

وتابع "أعتقد أننا يجب أن ننظر إلى هذا الأمر بتعاطف، لأنه لا يوجد حل عسكري لهذا الأمر، أعتقد بأن الحل الوحيد يكمن في إعادة هؤلاء وإعادة تأهيلهم ودمجهم".

وأشار إلى أن العمل جار "حاليا على إعادة المعتقلين العراقيين ومسلحي داعش إلى العراق من سكان المخيم"، مضيفا "نعمل مع الدولة العراقية لتسريع العملية".

وسلّمت الإدارة الذاتية الكردية الحكومة العراقية نحو 700 شخص، غالبيتهم من أفراد عائلات ارهابيي "داعش" ممن كانوا محتجزين داخل مخيم الهول، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان ومسؤول كردي في 12 أغسطس الماضي.

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مسؤول عسكري أميركي يدعو الدول الى استعادة مواطنيها من مخيم الهول في سوريا