في طريقهم الى كربلاء.. منفذ شلامجة يستقبل زوار ابي عبدالله (ع)

العالم - مراسلون

وقال مراسلنا ان منفذ شلامجة الحدودي يعد من اهم منافذ الحدودية في ايران ويقع على تخوم الحدود الايرانية بجوار الحدود العراقية.

وتابع: كلما بدأ العد التنازلي لاحياء الاربعينية الامام الحسين (ع) بدات الحشود تزداد تدفقا نحو هذه المنافذ الحدودية لتتجه صوب كربلاء المقدسة.

وأضاف ان حركة السير الانسيابية بدات بالاشتراك مع العراقيين وهذا ما دفع الى انسيابية حركة الزوار بصورة جيدة.

وقال ان المواكب التي تقدم الخدمات للزوار امتدت اكثر من 5 كيلومترات على الطريق الذي يؤدي الى منفذ شلامجة الحدودي.

والتفاصيل في الفيديو المرفق..