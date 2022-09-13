أنباء عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا

العالم - آسيا والباسفيك

وقالت الوكالة في نبأ لم يصدر تأكيد له عن مصادر أخرى: "بعد الإجراءات الجوابية التي اتخذتها القوات المسلحة الأذربيجانية، اتفق الطرفان على وقف إطلاق النار من الساعة 09:00 بالتوقيت المحلي. وانتهك الجانب الأرمني هذا الاتفاق، ولكن من الساعة 09:15 دخل نظام وقف القتال حيز التنفيذ".

وفي وقت سابق صباح اليوم قالت وزارة الدفاع الأرمنية إن الوضع على الحدود الأرمنية الأذربيجانية لم يطرأ عليه تغيرات كبيرة بحلول الساعة الثامنة صباحا، وتجري هناك معارك في بعض أجزاء المنطقة الحدودية، حيث "لا يتوقف العدو عن محاولة التقدم".

وقال الناطق باسم الدفاع الأرمنية أرام توروسيان: "يواصل العدو استخدام المدفعية وقذائف الهاون والطائرات بدون طيار والأسلحة الصغيرة من العيار الثقيل في اتجاه فاردينيز وسوتك وأرتانيش وإيشخاناسار وغوريس وكابان، مستهدفا البنية التحتية العسكرية والمدنية".

وصرح رئيس الجمعية الوطنية الأرمنية ألين سيمونيان بأن رئيس الوزراء نيكول باشينيان سيصل إلى مقر البرلمان في الساعة 11 ليطلع النواب على تطورات الوضع على الحدود مع أذربيجان.