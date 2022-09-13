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افغانستان
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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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ضيف وحوار
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مراسل العالم: زيارة الاربعين تجري بانسيابية تامة وكافة مداخل المدينة شهدت دخول وخروج الملايين بسهولة.
مراسل العالم: اكثر من 100 الف موكب حسيني يقدمون الخدمات للزوار.
مراسل العالم: ملايين الزوار يواصلون التوافد على كربلاء المقدسة من مختلف المحافظات والمصادر الرسمية تشير الى دخول 20 مليون زائر.
مراسل العالم: الخطة الامنية تضمنت نشر 15 عنصر من الحشد الشعبي يعملون على توفير الامن.
العميد حاجيان: اصدرنا الجوازات الخاصة بزيارة الاربعين للزوار.
العميد حاجيان: الامن مستتب في كافة المنافذ الحدودية مع العراق واكثر من 3 مليون ايراني عبروا الحدود الى العراق حتى الان.
مراسل العالم: خلال 24 ساعة الماضية دخل الى العراق من منفذ مهران الحدودي ورجع منه اكثر من180 الف زائر.
مراسل العالم : المواكب الحسينية امتدت على الطريق الى منفذ الشلامجة لتقديم الخدمات للزوار الايرانيين.
مراسل العالم : منفذ الشلامجة الحدودي يشهد ازدياد تدفق الزوار صوب الاراضي العراقية للتوجه الى كربلاء المقدسة.
مراسل العالم:مقتل 4 من عناصر "الحزام الأمني" الموالي للإمارات واصابة 5 آخرين بتفجير استهدف دوريات لهم بمديرية مودية في أبين جنوبي اليمن
العميد حاجيان: اصدرنا الجوازات الخاصة بزيارة الاربعين للزوار.
الثلاثاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:١١ بتوقيت غرينتش
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فلسطین
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