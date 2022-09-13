القائد العام للحرس الثوري يصل منفذ "خسروي" الحدودي

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وتستهدف زيارة اللواء سلامي، دراسة عبور زوار الاربعين وكيفية تقديم الخدمات لهم في هذا المنفذ الحدودي، معربا عن بالغ شكره لمنتسبي جمعية الهلال الاحمر في محافظة كرمانشاه والعاملين في خدمة الزوار.

الجدير بالذكر أن منفذ "خسروي" الحدودي في محافظة كرمانشاه يعتبر من المنافذ الحدودية التي شهدت حجما كبيرا للغاية لعبور زوار الاربعين في العام الجاري.

وكان القائد العام لحرس الثورة الاسلامية قد دعا امس الاثنين مسؤولي الحكومة العراقية الى تهيئة ظروف دخول الزوار غير الايرانيين في أيام زيارة الاربعينية.

وأضاف اللواء سلامي الذي زار امس منفذي شلمجة وجذابة الحدوديين مع العراق " للأسف نرى حدوث بعض المشاكل بسبب الظروف الناجمة عن قرارات الحكومة العراقية بشأن عبور الزوار غير الايرانيين في منفذ شلمجة".