الثلاثاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٩:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

اسواق النفط في مكالمة هاتفية بين إبن سلمان ورئيس وزراء اليابان

اسواق النفط في مكالمة هاتفية بين إبن سلمان ورئيس وزراء اليابان
الثلاثاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٥ بتوقيت غرينتش

بحث رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مكالمة هاتفية استقرار سوق النفط العالمية، وفقا لما أعلنته وزارة الخارجية اليابانية.

العالم - السعودية

وعبر رئيس الوزراء الياباني، خلال المكالمة الهاتفية التي استمرت 20 دقيقة، عن أمله في أن يكون للسعودية دور رائد في استقرار السوق النفطية العالمية.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية، إن الطرفين اتفقا على بذل جهود مشتركة لتحقيق الاستقرار في سوق النفط، وكذلك لإزالة الكربون "من خلال الترويج واستخدام الطاقة النظيفة".

وتلقى ولي العهد السعودي أمس الاثنين، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام سعودية.

وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه التعاون بين البلدين بما يعزز العلاقات في جميع المجالات في إطار الرؤية السعودية اليابانية 2030.

كما جرى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك بين المملكة واليابان.

المصدر: روسيا اليوم - عن - عكاظ + برايم

روابط ذات صلة

لأول مرة....كوشنر يروي حادثة منع بن سلمان من دخول البيت الأبيض

حاخام صهيوني يدافع عن وجود اليهود في السعودية: نحن مرحب بنا

مقتل مواطن سعودي على أيدي حراس فندق بالمغرب 

وفاة عمانيَّين وإصابة 18 في حادث لحافلة معتمرين في السعودية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الاحتلال يقتحم قسمين في سجن ’عوفر’ ويعتدي على الأسرى

جيش الاحتلال يبدأ تمرينات أمنية وعسكرية في خليج حيفا

سفير ايران في موسكو يلتقي اسماعیل هنیة ووفد حماس

اسواق النفط في مكالمة هاتفية بين إبن سلمان ورئيس وزراء اليابان

أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022

تركيا و"النصرة" تستنفران لمواجهة "قافلة النور"!