أول زيارة للسيسي الى قطر منذ توليه منصبه في 2014

العالم - قطر

ومع الإشارة إلى أهمية هذه الزيارة، سلطت وكالة الأنياء القطرية "قنا"، في تقرير لها، الضوء على العلاقات القطرية المصرية، حيث اعتبرت أن "زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للبلاد، تندرج في إطار العلاقات الطيبة المتنامية بين البلدين، كما تأتي تأكيدا على الحرص المتبادل والإرادة المشتركة لدى قيادتي الدولتين على تطوير هذه العلاقات وتعزيزها والارتقاء بها نحو آفاق أرحب في مختلف المجالات".

كما رأت "قنا" أن "زيارة الرئيس المصري للدوحة، تكتسب أهمية خاصة من حيث توقيتها، إذ تأتي قبل انطلاق القمة العربية بالجزائر خلال نوفمبر المقبل، وكذلك أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وتتزامن مع جملة من التطورات الدولية المتسارعة، خاصة في ما يتعلق بالأوضاع والمستجدات بالشرق الأوسط، والحرب في أوكرانيا، وهو ما يتطلب زيادة وتكثيف التشاور والتنسيق بين البلدين تجاه كافة المستجدات ومختلف القضايا التي تمس الأمن العربي والتطلعات والطموحات والحقوق المشروعة للشعوب العربية بما يحقق ما اسمته بـ"وحدة الصف العربي والأمن والاستقرار في المنطقة".

وبحسب التقرير الذي أوردته "قنا"، فإن "زيارة الرئيس السيسي للدوحة والمباحثات التي ستجرى خلالها، تشكل مرحلة جديدة واعدة ومحطة هامة في مسار العلاقات الثنائية بين الدوحة والقاهرة، والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الواعدة والمثمرة خدمة للمصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين والمصالح العليا للأمتين العربية والإسلامية".

وكان امير قطر قد زار مصر في زيارة رسمية هي الاولى له منذ المقاطعة الخليجية المصرية لقطر، وذلك في ٢٤ حزيران/يونيو الماضي اثر مغادرته مدينة كيغالي بعدما شارك في اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث السادس والعشرين الذي عقد بجمهورية رواندا، وهي الزيارة الاولى له منذ أن اتفق البلدان العام الماضي على إنهاء مقاطعة طال أمدها.

وكانت مصادر قد كشفت في حينها ان الشيخ تميم زار مصر آخر مرة في 2015.

المصدر: روسيا اليوم - عن -"قنا"