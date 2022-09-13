الكرملين: الهجوم في أوكرانيا سيتواصل 'حتى تحقيق الأهداف'

العالم - الازمة الاوكرانية

واشار زلينسكي الى مشاركة 3 وحداتٍ عسكرية في العمليات التي أفضتْ الى أكبرِ مكاسبَ ميدانية منذ انسحاب القوات الروسية من ضواحي العاصمة كييف نهايةَ آذار/مارس.وقد حقّق الجيش الاوكراني الأسبوع الماضي تقدما سريعا في منطقتي خاركيف وخيرسون وأجبر الجنود الروس على الفرار.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: 'منذ مطلع شهر أيلول/سبتمبر الجاري حرّر جنودنا 6 آلاف كلم مربع من الأراضي في شرق أوكرانيا وجنوبها و نحن مستمرون بالتقّدم'.

بدوره قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن من السابق لأوانه التكهن بنتيجة هجوم اوكرانيا المضاد خاصة وأنّ الجيشَ الروسي يحتفظُ بقواتٍ كبيرةٍ جداً فضلاً عن المعدَّات العسكرية والذخائر.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: إنّ المكاسب الميدانية التي أحرزتها القوات الأوكرانية تأتي نتيجة للدعم الذي قدّمناه إليها. سنواصل تزويدهم بالسلاح والذخيرة وبكلّ ما هو ضروري'.

الدعم الاميركي لاوكرانيا لم ياتي فقط على لسان انتوني بلينكن حيث اكدت وزارة الدفاع الأميركية ذلك عندما قال احد مسؤوليها البارزين أنّ واشنطن تزود كييف بمعلومات استخبارية خلال عملياتها الأخيرة في خاركيف وخيرسون. وسبق ذلك نائب رئيس أركان القوات الجوية الأميركية، كلينتون هينوت، الذي قال أنّ الدعم الأميركي ساعد على ما أسمّاها مواجهة الهيمنة الجوية الروسية في أوكرانيا.

في المقابل ، اعلن الكرملين أن التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا سيستمر حتى تحقيق الأهداف، واعتبر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف انه لا يوجد أي احتمال للتفاوض بين موسكو وكييف في الوقت الحالي.