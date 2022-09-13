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الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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مراسل العالم: الزوار ينتظرون انخفاض درجات الحرارة لدخول الاراضي العراقية ومواصلة المسير نحو كربلاء المقدسة.
مراسل العالم: حركة الزوار مستمرة في منفذ مهران الحدودي والزحام بدا في رجوع الزوار وتنتظرهم نحو الف حافلة لنقلهم الى مدنهم.
مراسل العالم: الاحصائيات الرسمية تشير الى تجاوز اعداد الزوار العشرين مليون.
مراسل العالم: مواكب من مختلف دول العالم تشارك في تقديم الخدمات للزوار.
مراسل العالم : الكثير من الزوار ادوا الزيارة وعادوا الى ديارهم.
مراسل العالم : تم نشر قوات الحشد الشعبي والجيش على مداخل المدينة.
مراسل العالم : الزوار من مختلف الجنسيات يواصلون التوافد على مدينة كربلاء المقدسة وسط اجراءات امنية.
الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي:نراقب باستمرار الوضع والتطورات في منطقة القوقاز وان المنطقة لن تتحمل حربا أخرى.
وزير الداخلية احمد وحيدي: اشكر الشعب العراقي على استقباله للزوار.
وزير الداخلية احمد وحيدي: الخدمات متواصلة ولم تنقطع وان استقبال الزوار لايزال متواصلا وضاعفنا اعداد القطارات الى ثلاثة اضعاف.
وزير الداخلية احمد وحيدي: رغم الاعداد الكبيرة من الزوار فقد تم تمهيد الخدمات بكل انواعها.
الثلاثاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٠٢ بتوقيت غرينتش
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