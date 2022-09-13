الثلاثاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢
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وزير الداخلية احمد وحيدي: كانت هناك بعض المشاكل حول نقل الزوار وتم حلها والاجواء جيدة واوجدنا مشفى بمنفذ شلامجه.

الثلاثاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٠٢ بتوقيت غرينتش

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