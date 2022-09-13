تصدير اول شحنة ايرانية من أطعمة ألاسماك الى روسيا

العالم - ايران

وأستطرد "عباس مختاري" في تصريح اليوم الثلاثاء، أن أبواب الصادرات الى روسيا فتحت امام المصانع الايرانية لتأمين المواد الغذائية لهذا البلد بهدف تعويض المنتجات الاوروبية.

وبين أنه تم تصدير 40 طنا من الاطعمة الجاهزة لتغذية الاسماك الى روسيا وذلك عبر مصنع " كليك دانه نويد" في محافظة " جيلان" شمال ايران.

من جهة ثانية وحول حجم تصدير الاطعمة الجاهزة للاسماك، "مختاري" أكد تسجيل الصادرات 2329 طنا من انواع الاطعمة الى 12 بلدا في الشهور الخمسة الاولى من السنة المالية الجارية فترة 21 مارس/آذار حتى 20 اغسطس/آب 2022، حيث استحوذ العراق على 16,278 طنا من اجمالي تلك الصادرات.

واعتبر أن العراق من اهم الدول المستوردة لاطعمة الاسماك من ايران تليه كل من أوزبكستان وأرمينيا.

وأشار المسؤول بمنظمة الثروة السمكية الايرانية، أن صادرات الاطعمة الجاهزة لتغذية الاسماك سجلت 23590 طنا بقيمة 11.196 مليون دولار في السنة المالية المنتهية 20 مارس/آذار 2022.