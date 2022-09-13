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مسيرة الأربعين مصداق قوّة الأمّة الإسلاميّة

الثلاثاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٠:١٥ بتوقيت غرينتش

مقطع فيديو يتضمّن كلام الإمام الخامنئي حول مسيرة الأربعين.

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