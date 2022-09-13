مقتل 6 عناصر لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن

العالم - اليمن

وقال متحدث باسم المجلس إن الحادث وقع عند مدخل مديرية مودية شرقي أبين، إذ انفجرت نحو 15 عبوة ناسفة وضعت تحت مركبة القوات أثناء تعقبها عناصر من القاعدة، ما أسفر عن مقتل 6 جنود، بينهم قائد عسكري كبير، وإصابة 12 آخرين. وهذا الهجوم هو الثاني من نوعه خلال أسبوع.

من جهة اخرى، يستمر الاقتتال الداخلي بين المجاميع المسلحة التابعة لتحالف العدوان السعودي والإماراتي، ومن بينها تنظيم القاعدة في محافظات الجنوب اليمني، وبات هذا الصراع يتوسع نحو المحافظات الشرقية، وتحديدا حضرموت التي يحشد فيها كل طرف تعزيزاته العسكرية بكثافة.