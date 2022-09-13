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الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي:نراقب باستمرار الوضع والتطورات في منطقة القوقاز وان المنطقة لن تتحمل حربا أخرى

الثلاثاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٥٥ بتوقيت غرينتش

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