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مصادر عراقية: قائد فيلق القدس العميد إسماعيل قاآني يؤدي زيارة الاربعين في كربلاء المقدسة سيرا على الاقدام ضمن مواكب الشعب الفلسطيني

الثلاثاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١١:٢٦ بتوقيت غرينتش

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