باحث سياسي: الحوار الوطني الحل الامثل للازمة العراقية

العالم - خاص بالعالم

وقال ابوميثم في حديث لبرنامج مع الحدث على شاشة قناة العالم الاخبارية، ان الامتثال للدستور العراقي هو الحل الوحيد للازمة السياسية، وعدم الامتثال به ياخذ العراق الى مسار مجهول.

واكد الباحث السياسي، إن الاليات الدستورية والقانونية في العراق هي الحل الوحيد لحل البرلمان، موضحا أن حسب الدستور العراقي فإن البرلمان هو من يحل نفسه حسب المادة 64، وذلك يتطلب جلسة للبرلمان من اجل اختيار رئيس للجمهورية، ورئيس للحكومة، ولتقديم طلب حل البرلمان.

واوضح ابو ميثم، أن التيار الصدري يرفض التوافق في تشكيل الحكومة، ويذهب الى مبدأ الاغلبية في تشكيلها، بمعنى ان تتحالف قوى تشكل اغلبية في مجلس النواب لتشكل الحكومة وباقي القوى التي لم تشارك في تشكيل الحكومة تشكل قوى المعارضة.

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