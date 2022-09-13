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أميرعبداللهيان يلتقي مديرة مكتب اليونسكو الإقليمي في إيران

أميرعبداللهيان يلتقي مديرة مكتب اليونسكو الإقليمي في إيران
الثلاثاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١١:٥٨ بتوقيت غرينتش

إلتقى وزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان المديرة الإقليمية الجديدة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" في إيران غولدا الخوري.

العالم - إيران

والتقى أمیرعبدالهیان اليوم الثلاثاء مع الخوري في بدء مهمتها كمديرة مكتب اليونسكو الإقليمي في إيران، واعتبر في اللقاء أن العلاقات بين إيران واليونسكو جيدة، خاصة في مجال تسجيل التراث الثقافي، كما أن قدرات الجمهورية الإسلامية الإيرانية نموذجية في مجالات التعليم والتعليم العالي والتكنولوجيا والمرأة.

وأضاف: كان من المفترض أن تكون وثيقة اليونسكو 2030 تضامنا عالميا في مجال التعليم، ولكن بتجاهلها الهوية والحقائق الثقافية للبلدان تسببت لها المشاكل ولهذا السبب إيران تنظر إليها وفقا لقوانينها الداخلية والثقافية.

بدورها شرحت الخوري مشاريع مكتب اليونسكو الإقليمي في إيران مؤكدة أنها ستبذل قصارى جهدها لتعزيز مكانة هذا المكتب الإقليمي.

يذكر أن مكتب اليونسكو الإقليمي في إيران ينسق فعاليات المنظمة في إيران، وأفغانستان، وباكستان وتركمنستان.

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