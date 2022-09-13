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محكمة الاحتلال تصدر حكمًا بالسجن الفعلي بحق مقدسيَيْن

محكمة الاحتلال تصدر حكمًا بالسجن الفعلي بحق مقدسيَيْن
الثلاثاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٠٢ بتوقيت غرينتش

أصدرت محكمة الاحتلال المركزية في مدينة القدس المحتلة، اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن الفعلي بحق أسيرين مقدسيين.

العالم- فلسطين

وأفادت مصادر مقدسية، بأن "محكمة الاحتلال أصدرت حكمًا بحق الأسيرين نزيه عويوي (29 عامًا) بالسجن 16 عاما، ومحمد خضور (21 عامًا) بالسجن لمدة 11 عاما."

وقال المقدسي غازي العويوي والد الأسير نزيه: "هذا الحكم الجائر بحقهما جاء رغم أن كل الأدلة تثبت براءتهما، ولكن محكمة الاحتلال أصدرت الحكم لأن منظمات الهيكل المزعوم هي الطرف المدعي".

وأضاف العويوي: "سنتوجه الى محكمة الاحتلال العليا، وسنقدم استئنافا ضد هذا الحكم الجائر، المبني على أدلة وهمية، ادعتها "منظمات الهيكل" المزعوم".

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الشابين عويوي وخضور في الثامن عشر من كانون الأول من عام 2019، وتنقلا في عدة سجون احتلالية.

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