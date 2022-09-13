وفد من الاتحاد الأوروبي يصل قطاع غزة غدا الأربعاء

العالم- فلسطين

وأوضح المتحدث باسم مكتب الاتحاد الأوروبي في فلسطين، شادي عثمان، في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم الثلاثاء، أن "الزيارة تأتي ضمن الجولة الميدانية التي ينفذها دبلوماسيون أوروبيون للقطاع".

وأشار إلى أن "الزيارة سيترأسها ممثل الاتحاد في فلسطين، وتستمر يومين، وتهدف إلى متابعة المشاريع التي ينفذها الاتحاد الأوروبي في قطاع غزة على الأرض".

ونبَّه إلى أن "وفد الاتحاد سيعقد لقاءات مع المجتمع المدني الفلسطيني وشركاء الاتحاد في قطاع غزة."

وأفاد بأن "وفد الاتحاد سيلتقي العائلات التي فقدت أبناءها خلال فترة التصعيد الأخيرة".