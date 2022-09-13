إيران تحقق رقما قياسيا جديدا في ترانزيت الحاويات عن طريق ممر 'شمال – جنوب'

العالم - إيران

وتمكنت مجموعة الملاحة البحرية الإيرانية من ترانزیت 27 ألف و500 TEU حاوية، (TEUأو تيو هي وحدة لسعة الشحن تُستخدم غالبًا لوصف سعة سفن الحاويات) بلغ وزنها 337 ألف طن عبر ممر العبور بين الشمال والجنوب في الأشهر الأربعة الأولى من العام الإيراني الجاري.

وأعلنت المجموعة أن وجهاتها الرئيسية لترانزیت البضائع هي بلدان رابطة الدول المستقلة وروسيا.

وركزت هذه المجموعة بشكل أكبر على النقل متعدد الوسائط للبضائع كإحدى استراتيجياتها الرئيسية، وقد بذلت جهوداً لزيادة سعة ترانزیت الحاويات في بحر قزوين نظرا إلى وجود قدرات جيدة جدًا في الموانئ الإيرانیة.