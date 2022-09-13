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وزير داخلية لبنان: اكشفنا أوقفنا شبكات إرهابية تابعة للموساد

وزير داخلية لبنان: اكشفنا أوقفنا شبكات إرهابية تابعة للموساد
الثلاثاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:١٢ بتوقيت غرينتش

ذكر وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال في لبنان بسام المولوي، اننا بدأنا مناقشة الخطة الامنية بالتفصيل وستطبق بكل تعاون بين كل الاجهزة الامنية والعسكرية الموجودة في الشمال.

العالم- لبنان

وأكد في مؤتمر صحافي، ان التواجد العسكري والامني سيزداد في المدينة، وهذه الخطة لن نطلعها على المواطنين من اجل الحفاظ على سلامتها، كاشفا ان الأجهزة الأمنية كشفت وأوقفت شبكات إرهابية للموساد ولكنها لن يتم عرضها على الإعلام.

وقال: "اننا لن نقبل ان يكون هناك غطاء على المطلوبين، وامن المواطنين مسؤوليتنا، ويوجد مشاكل ضعف تنمية وفقر واخرى هي اساس الحالة الأمنية، والأجهرة العسكرية ليست مسؤولة عن الوضع الاقتصادي لكنه يتحمل تداعياته"، مبيناً "اننا قمنا بدراسة ملفات واوضاع كل المطلوبين، وكل من يكون حوليه شبهة او شكوك سيكون هناك تحقيق معه".

واشار المولوي، إلى أن "الامن لا يكون بالتراضي والاتفاق بل يكون بالفرض و"ما رح نخلي ترجع طرابلس للحالة اللي كانت فيها من سبع سنين وما رح نتحاور مع الجهات اللي ممكن تتقاتل بالشوارع"، لافتاً إلى ان "القانون يسمح بالملاحقات والتوقيفات والنيابة العامة على جهوزية معنا لمتابعة كل الأمور واضراب القضاة لن يؤثر على عمل النيابة".

واوضح، ان "كل المؤسسات العسكرية، ستقوم بدراسة الخطة وتطبيقها وسكون هناك تنيسق بينهم، اي هناك ملاحقة لكل منطقة ضعيفة في طرابلس، وندعو الامن العام وامن الدولة ان يشاركوا على الأرض لمساعدتنا"، مضيفاً: "لن نترك عصابات الاشرار وسلاح متفلت، ويجب الحد من ظاهرة السلاح، وكل شخص خطر يجب ملاحقته"،

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