وقفات تضامن مع الأسير المريض 'أبو حميد' بالضفة الغربية

العالم- فلسطين

ففي مدينة البيرة (وسط) شارك العشرات في وقفة أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بينهم مسؤولون وممثلو قوى وفصائل سياسية ومنظمات أهلية.

وعلى هامش الوقفة، قال ناجي أبو حميد، شقيق الأسير ناصر أبو حميد لوكالة الأناضول إن أخيه الموجود في سجن الرملة لم يتمكن الإثنين، من الحضور إلى غرفة الزيارة للقاء محاميه.

وأضاف أن محامي هيئة شؤون الأسرى (حكومية) حاول زيارة شقيقه "لكن للأسف جسده لم يسعفه ليصل غرفة الزيارة، ولم يتمكن من رؤية محاميه".

وذكر أبو حميد أن شقيقه الأسير "يشعر بآلام في أطرافه، وينام لفترات طويلة نتيجة المسكنات التي يتناولها حاليا".

من جهته، كشف رئيس نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) قدورة فارس، عن رفض الأسير أبو حميد مقترحا لطلب العفو للإفراج عنه.

وأضاف خلال الوقفة: استشرناه بناء على اقتراح المحامي، أن يقدم طلبا للعفو عنه لرئيس كيان الاحتلال، فكان رده ورد كل إخوانه الأسرى: نحن لا نطلب عفوا من العدو.

وفي كلية العَرّوب الجامعية، الحكومية، شمالي الخليل (جنوب)، نظّم طلبة وموظفون ونشطاء وقفة تضامن مع الأسير أبو حميد.

وفي كلمته خلال الوقفة، قال مدير نادي الأسير في الخليل أمجد النجار إن "هناك تدخلات أردنية ومصرية، وجهودا كبيرة من قبل القيادة الفلسطينية للإفراج عن حميد".

لكنه أضاف: "هناك قرار من حكومة الاحتلال، بأن يموت ناصر داخل السجون".

وفي مدينة طولكرم (شمال)، شارك عشرات الفلسطينيين في وقفة نُظّمت أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، طالبوا خلالها بالإفراج عن الأسير أبو حميد.

ووفق نادي الأسير فإن التقرير الطبيّ النهائيّ الذي صدر الخميس، عن مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيليّ أشار إلى "المرحلة الحرجة" التي وصلها أبو حميد "وانتهاء محاولات العلاج"، مضيفا أن الأطباء أوصوا "بالإفراج عن ناصر في أيامه الأخيرة".

والأسير أبو حميد من مخيم الأمعري قرب رام الله، معتقل منذ عام 2002 ومحكوم بالسجن المؤبد 7 مرات و50 عامًا إضافية، بتهمة المشاركة في تأسيس "كتائب شهداء الأقصى" المحسوبة على حركة "فتح" وتنفيذ عمليات ضد جيش الكيان الإسرائيلي.

في غضون ذلك، طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، منظمة الصحة العالمية بالتدخل والضغط على الكيان الاسرائيلي، كي تسمح بمعاينة الأسرى المرضى من قبل أطباء فلسطينيين.

جاء ذلك خلال استقباله المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، بمكتبه في مدينة رام الله، وفق بيان صادر عن مكتب اشتية.

وطالب اشتية المنظمة "بالتدخل الفوري والعاجل في الضغط على إسرائيل للسماح بمعاينة الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، ومعاينتهم من قبل الأطباء الفلسطينيين، وتحسين ظروف الرعاية الصحية لهم في سجون الاحتلال".