استمرت 10 أيام.. اختتام مناورات عسكرية بين عمان ومصر

العالم ـ عمان

ونفذ التمرين العسكري المشترك، وفق ما أوردته وكالة الأنباء العُمانية عبر حسابها في موقع "تويتر"، وحدات من المظلات بالجيش السلطاني العُماني ووحدات من قوات المظلات والصاعقة بالجيش المصري، وبإسنادٍ من سلاح الجو السلطاني العماني.

وأفادت الوكالة الرسمية، بأن قائد الجيش السلطاني العُماني، اللواء الركن مطر بن سالم البلوشي، رعى اختتام التمرين، بحضور رئيس أركان وحدات المظلات المصرية، العميد أركان حرب أحمد زكي، ورئيس أركان وحدات الصاعقة، طارق فاروق نصار.

وشمل تمرين "قلعة الجبل" عدداً من التدريبات العسكرية، تمثلت في أساليب القتال الحديثة والمسير الجبلي والمهارات القتالية في المناطق الوعرة، وقد نفذ التمرين بدايةً من 4 إلى 13 من سبتمبر الجاري.

يشار إلى أن التمرين العسكري العُماني المصري "قلعة الجبل" قد نفذ وفق الخطة التدريبية لقيادة الجيش السلطاني العُماني، وضمن البرامج التدريبية السنوية التي يتم إعدادها وتنفيذها تحقيقاً للأهداف التدريبية المنشودة، ولتبادل الخبرات العسكرية والمهارات القتالية المختلفة مع الدول الصديقة.

وشارك بختام التمرين عدد من كبار الضباط العُمانيين والمصريين والملحقُ العسكري بسفارة مصر بمسقط، وجمع من الضباط وضباط الصف بالجيش السلطاني العُماني.