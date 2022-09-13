الثلاثاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢
٠٣:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

العراق.. مقتل قيادات بارزة في تنظيم 'داعش' بضربة جوية

العراق.. مقتل قيادات بارزة في تنظيم 'داعش' بضربة جوية
الثلاثاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الثلاثاء، اسماء قيادات داعش الذين قتلوا بضربة جوية يوم العاشر من ايلول في محافظة الأنبار غرب البلاد.

العالم- العراق

وذكرت المديرية في بيان، ان "قيادة العمليات المشتركة قد اعلنت يوم العاشر من ايلول 2022 في بيان لها عن مقتل 7 إرهابيين بضربة جوية بناءً على معلومات دقيقة لمديرية الاستخبارات العسكرية استهدفت وكراً لقيادة تلك العصابات الارهابية في منطقة طب جلابات بقضاء الرطبة".

واضافت ان "اسماء هذه القيادات التي تم سحقها ليكون مأواها جهنم وبئس المصير، كل من ما يسمى:
-المسؤول الاداري العام والمكنى حمود حماد (ابو نهاد)
-المسؤول العسكري للرطبة المدعو حجي تركي المكنى بـ(البدوي).

بالاضافة الى ارهابيين اثنين من الجنسية السورية، وثلاثة عناصر إرهابية اخرى .

وتابعت انه "تم ضبط سلاح bkc ، وصواريخ قاذفة وهواتف نقالة ومواد غذائية مختلفة داخل وكر القيادة الداعشية، واتلفت جميعها".

روابط ذات صلة

القوات العراقية المشتركة تطلق عملية أمنية واسعة في نينوى

العراق.. القضاء على 7 عناصر لـ"داعش" بينهم قيادي في الأنبار

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

حماس: استخدام الاحتلال طائرات مسيّرة مسلّحة تصعيد إجرامي

وفد أمني عراقي يزور إيران لتنظيم دخول الزوار المشاركين في زيارة الاربعين

جيش الاحتلال يعلن البدء بمناورة في غلاف غزة غدا الاربعاء

بالفيديو.. هنية يواصل لقاءاته السياسية في موسكو

توقيع 17 وثيقة للتعاون مع أوزبكستان على هامش قمة سمرقند

بالفيديو.. تحركات دولية لتمديد الهدنة مجددا وصنعاء لا تمانع ولكن وفق شروطها