العراق.. مقتل قيادات بارزة في تنظيم 'داعش' بضربة جوية

العالم- العراق

وذكرت المديرية في بيان، ان "قيادة العمليات المشتركة قد اعلنت يوم العاشر من ايلول 2022 في بيان لها عن مقتل 7 إرهابيين بضربة جوية بناءً على معلومات دقيقة لمديرية الاستخبارات العسكرية استهدفت وكراً لقيادة تلك العصابات الارهابية في منطقة طب جلابات بقضاء الرطبة".

واضافت ان "اسماء هذه القيادات التي تم سحقها ليكون مأواها جهنم وبئس المصير، كل من ما يسمى:

-المسؤول الاداري العام والمكنى حمود حماد (ابو نهاد)

-المسؤول العسكري للرطبة المدعو حجي تركي المكنى بـ(البدوي).

بالاضافة الى ارهابيين اثنين من الجنسية السورية، وثلاثة عناصر إرهابية اخرى .

وتابعت انه "تم ضبط سلاح bkc ، وصواريخ قاذفة وهواتف نقالة ومواد غذائية مختلفة داخل وكر القيادة الداعشية، واتلفت جميعها".