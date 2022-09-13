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الرئيس اللبناني يحذر من مؤامرة على النظام والرئاسة والدستور

الرئيس اللبناني يحذر من مؤامرة على النظام والرئاسة والدستور
الثلاثاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٦ بتوقيت غرينتش

جدد رئيس الجمهورية اللبناني العماد ميشال عون، تشديده على عدم امكان حكومة تصريف الاعمال تولّي صلاحيات رئيس الجمهورية، محذراً من ان حصول ذلك لا يخالف الدستور فحسب بل يعرّض البلد لأزمة وطنية حقيقية قابلة للاشتعال.

العالم- لبنان

وخلال لقائه وفدا من الهيئات الاقتصادية اعلن الرئيس عون انه يؤيد الجهود والحلول المنطقية لمعالجة الازمة الراهنة ولتشكيل حكومة جديدة او تدعيم الحكومة القائمة بستة وزراء من السياسيين.

وقال انَ معالجةَ الخلل القائم تتطلب نظاماً منتجاً لا يسمح بالاهمال وعدم الكفاءة مشيراً الى انه لم يكن يريد في مطالبته بالتدقيق المالي الجنائي الا البحثَ عن الحقيقة. وتمنى الرئيس عون في ان ينقل انجاز ترسيم الحدود البحرية الجنوبية واستخراج الغاز من المياه الإقليمية لبنان الى مرحلة من الامل الواعد بالمستقبل.

وخلال اللقاء سلم وفد الهيئات الاقتصادية رئيس الجمهورية خطتَه للتعافي المالي والاقتصادي التي تتضمن مساهمةً للدولة عبرَ شركة قابضة لاعادة جزء من أموال المودع اللبناني.

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