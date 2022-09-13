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وفد أمني عراقي يزور إيران لتنظيم دخول الزوار المشاركين في زيارة الاربعين

وفد أمني عراقي يزور إيران لتنظيم دخول الزوار المشاركين في زيارة الاربعين
الثلاثاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٩ بتوقيت غرينتش

زار وفد أمني عراقي، الثلاثاء، ايران لتنظيم وتسهيل دخول الزائرين الوافدين عبر منفذ الشلامجة الحدودي بعد اكتظاظه بالزائرين.

العالم- العراق

وذكر بيان للحشد الشعبي بحسب موقع المعلومة، أن "الوفد ضم رئيس المنافذ الحدودية عمر عدنان الوائلي ومدير مديرية العلاقات والمنافذ الحدودية في الحشد الشعبي محمد ثجيل دريج واللواء الركن علي الماجدي قائد عمليات البصرة ومدير منفذ الشلامجة الحدودي، حيث كان في استقبالهم قائد حرس الحدود في الجمهورية الإسلامية والقنصل الإيراني المنسق بين الجانبين الإيراني والعراقي".

وبحث الجانبان العراقي والايراني، بحسب البيان، "التعاون والتنسيق لتسهيل وتنظيم دخول الزائرين الوافدين لأداء زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام وفق السياقات المتعارف عليها بين البلدين".

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