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حماس: استخدام الاحتلال طائرات مسيّرة مسلّحة تصعيد إجرامي

حماس: استخدام الاحتلال طائرات مسيّرة مسلّحة تصعيد إجرامي
الثلاثاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٥١ بتوقيت غرينتش

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم الثلاثاء، أن" استخدام جيش الاحتلال الصهيوني طائرات مسيّرة مسلحة في الضفة الغربية المحتلة هو تصعيد إجرامي خطير".

العالم- فلسطين

وقالت الحركة على لسان المتحدث باسمها د. عبد اللطيف القانوع، إن "لجوء الاحتلال للطائرات المسيرة المسلحة يكشف حالة الرّعب والفشل التي يعيشها قادته بفعل العمليات البطولية التي ينفذها شبابنا المقاومون، والتصدّي المستمر لاقتحاماته في كل مدن وقرى ومخيمات الضفة المحتلة، في محاولة يائسة لن تفلح في إخماد جذوة الاشتباك المتصاعد ضد جنوده المحتلين وقطعان مستوطنيه."

وشدد أنَّ" كل أدوات القتل ووسائل الإرهاب التي يستخدمها الاحتلال ضد أبناء شعبنا، لن تجلب له أمناً مزعوماً، ولن تحقّق له أهدافه الخبيثة في مواصلة حربه المسعورة على أرضنا ومقدساتنا وفي القلب منها القدس والمسجد الأقصى المبارك".

ودعا "جماهير شعبنا البطل إلى مواصلة صمودهم وتصدّيهم للاحتلال بكل الوسائل حتى دحره عن أرضنا وانتزاع حقوقنا المشروعة".

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حماس: استخدام الاحتلال طائرات مسيّرة مسلّحة تصعيد إجرامي

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