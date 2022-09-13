آخر وضعية طاقم السفينتين اليونانيتين اللتين تم ضبط حمولتهما في إيران

العالم - إيران

وجاء في هذا البيان: إن حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتطبيقاً لواجباتها الإنسانية وتنفيذ التزاماتها الدولية، تتعاون بشكل كامل مع أصحاب السفينتين، وتقدم جميع الخدمات الضرورية إلى السفينتين وطواقمهما في المرسى.

وأضاف: أخذ مالكو السفن اليونانيون في الاعتبار أيضا الحفاظ على سلامة السفن وتعزيزها، وبما يتماشى مع تنفيذ أحكام اتفاقية العمل البحري (MLC2006) فيما يتعلق بنقل الطواقم وفق الروتين المعتاد في صناعة النقل البحري، وفي هذا الصدد قدمت وتقدم هيئة الموانئ والملاحة التعاون اللازم بذلك.

وأكد البيان قائلاً: نصرح أنه ومنذ البداية لم يتم احتجاز طواقم السفن، وهم يقومون بأنشطتهم وواجباتهم على سفنهم وفقًا للأنظمة الوطنية لجمهورية إيران الإسلامية والاتفاقيات البحرية الدولية.