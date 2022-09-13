دعوات لوقفة تضامنية مع الصحفي محمد عتيق غدا الأربعاء في جنين

العالم- فلسطين

وأوضحت اللجنة أن الوقفة سيتم تنظيمها أمام دوار الداخلية في مدينة جنين، الساعة 9:00 من صباح يوم غد الأربعاء.

وتواصل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية اعتقال الصحفي محمد عتيق في سجن أريحا لليوم العاشر على التوالي، فيما تواصل الأجهزة الأمنية منع عائلته من زيارته بحجة استمرار التحقيق معه.

وقال والده، الشيخ علي عتيق إلى أن نجله يتعرض لابتزاز من المحققين في سجن أريحا، وأن السلطة لا تُعطي أي أهمية لمطالب الأهل ولا تنظر إليهم، معبّرا عن قلقه على وضع ابنه محمد بعد تمديد السلطة اعتقاله للمرة الثالثة، في سجن أريحا.

وأوضح أن محمد اعتقل دون أي مبرر أو تهمة من داخل منزله في برقين جنوب غرب جنين، مؤكداً أن السلطة تحاول تلفيق التهم له.

ومددت محكمة السلطة في أريحا يوم الأحد الماضي، وللمرة الثالثة على التوالي اعتقال الصحفي محمد عتيق لمدة 10 أيام. واعتقل الصحفي عتيق مرات عديدة لدى أجهزة أمن السلطة سابقا، كما اعتقل لدى سلطات الاحتلال ووجهت له تهم على عمله الصحفي ودخوله للمسجد الأقصى.

يذكر أن الصحفي محمد عتيق هو شقيق الاستشهادي القسامي أحمد علي عتيق الذي نفذ عملية فدائية أدت لمقتل مسؤول عسكري إسرائيلي.

وسبق لوالد الصحفي محمد عتيق الشيخ علي أن تعرض للاعتقال في سجون السلطة عدة مرات، رغم أنه داعية معروف ورجل إصلاح في جنين، كما اعتقل لدى الاحتلال لسنوات عدة. وتواصل أجهزة السلطة في الضفة الغربية، انتهاكاتها واعتقالاتها للمواطنين، على خلفية توجهاتهم السياسية، بينهم صحفيون ومحامون ونشطاء.

وصعدت أجهزة أمن السلطة خلال شهر آب/ أغسطس الماضي من انتهاكاتها بحق المواطنين بالضفة الغربية، شملت اعتقال الحرائر والتنكيل بهن، والاعتداء على مواكب الأسرى المحررين ومنازلهم، وتعرض المعتقلين السياسيين إلى الشبح والتعذيب في سجن "مسلخ" أريحا.

ورصدت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية ارتكاب أجهزة أمن السلطة 315 انتهاكا بحق المواطنين، خلال أغسطس الماضي.