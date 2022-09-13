لعبة تبديل الكراسي في انتخابات الاحتلال.. هل سيعود نتنياهو؟

العالم - خاص العالم

واوضح سعيد بشارات في حوار خاص لقناة العالم عبر برنامج (البوصلة) ان ايليت شاكيد ضائعة في صحراء السياسة الاسرائيلية وتبحث عن مكان لها بعد ان تخلى عنها نفتالي بينيت شريكها الرئيسي منذ ان تركت حزب الليكود وذهبت معه الى البيت اليهودي ومن ثم الى اليمين والصهيونية الدينية وحاليا تخلى عنها بعد ان ذهب الاثنين الى حكومة لا يوجد لها توجه او رأس او كيان وتشرذم الحزب الذي كان يحكم الكيان الى ان وصلت الامور الى هذه التركيبة الحالية.

واضاف بشارات ان شاكيد لا حزب لديها الآن ترتكز عليه كان حزبها يمينا تبعثر جزء منه انضم لليكود واخر للصهيونية الدينية واخر انضم الى غانتس وما يسمى "حزب الدولة" او الحزب العام لذلك فان المصير الذي انتهي بشاكيد دفعها للبحث عن شيء يؤويها.مشيرا الى ان حكومة لابيد هي حكومة تطفل والاحزاب الصهيونية قد تساقطت و الخلافات كبيرة ولا يوجد قطب في كيان الاحتلال وان الحالة السياسية في كيان الاحتلال منهارة جدا. واعتبر ان شاكيد قد تخدم نتنياهو في حالة واحدة هي مغادرة السياسة وهي لم تتمكن من كسب مقعدين في الكنيست.

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