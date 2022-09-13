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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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منظمة الموانئ الايرانية: الحكم بضبط حمولة الناقلتين صادر من مرجعية قضائية مع الاخذ في الاعتبار شكوى مالك شحنة إيرانية احتجزت في اليونان
منظمة الموانئ الايرانية: طاقم السفينتين اليونانيتين الموقوفتين لم يحتجزوا وهم يزاولون اعمالهم وفقا للقوانين الايرانية والاتفاقيات البحرية الدولية
ا ف ب: أذربيجان تعلن أنها "حققت كل أهدافها" على الحدود مع ارمينيا إثر المواجهات
حشود الزوار تواصل التوافد لمرقد الإمام الحسين عليه السلام
مكتب الرئيس الايراني: الرئيس رئيسي سيعقد 10 لقاءات مع نظرائه ويوقع 17 وثيقة تعاون مع اوزبكستان على هامش قمة منظمة شنغهاي في سمرقند
مصادر عراقية: قائد فيلق القدس العميد إسماعيل قاآني يؤدي زيارة الاربعين في كربلاء المقدسة سيرا على الاقدام ضمن مواكب الشعب الفلسطيني
مراسل العالم: قتلى وجرحى باشتباكات مسلحة في بلدة ترحين السورية بريف حلب والتي تسيطر عليها المجموعات المسلحة الموالية لتركيا
متحدث منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: في حال رفع العقوبات والتزام الجميع بتعهداتهم سنتراجع عن خفض الالتزامات
متحدث منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: ننصح الوكالة والأطراف المتفاوضة هي الابتعاد عن مثل هذه المؤامرات التي لم تسفر عن أي نتائج
متحدث منظمة الطاقة الذرية الإيرانية كمالوندي: يجب ألا تصدر الوكالة أحكاما حسب وثائق ملفقة من الكيان الصهيوني لأغراض سياسية محددة
منظمة الموانئ الايرانية: الحكم بضبط حمولة الناقلتين صادر من مرجعية قضائية مع الاخذ في الاعتبار شكوى مالك شحنة إيرانية احتجزت في اليونان
الثلاثاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٥ بتوقيت غرينتش
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.