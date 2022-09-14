دعوات الى عدم المشاركة في الانتخابات البحرينية النيابية المقبلة

العالم – أبناء الديرة

وتناول البرنامج تغريدة للشيخ أحمد عيسى قاسم الذي دعا الشعب البحريني الى عدم المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة فقد جاء في هذه التغريدة:" مشاركةُ شعبِ البحرينِ في الاِنتخاباتِ القادمةِ خدمةٌ للظّلمِ وإعانةٌ على النَّفس وإضرارٌ بها، وكلّ ذلك لا يقرّه عقلٌ ولا دينٌ ولا سيرةٌ عقلائيَّة، البديلُ هو الإنكارُ على تفريغ الاِنتخاباتِ من أيِّ محتوىً مُجْدٍ للشَّعبِ وجعلِها أداةً لتركيزِ الانفراديَّة."

وحول توالي نداءات الشيخ عيسى قاسم للوقوف كحائط ضد مشروع تهويد المنامة واطلاقه التحذير في عدم المشاركة بالاستحقاق الانتخابي القادم في 12 نوفمبر في ظل قيام النظام البحريني باطلاق الشعار الجديد لهذه الانتخابات"نصوت للبحرين"، أكد الاعلامي والناشط السياسي البحريني إبراهيم المدهون انه حين التكلم عن البرلمان هل يعتبر البرلمان غاية او وسيلة واذا كان وسيلة للوصول الى غاية والغاية هي تحقيق العدالة ولذلك لا بد من الاساليب التي تنشد بها العدالة أن تكون سليمة ولذلك فان سماحة الشيخ عيسى قاسم قام بالتشخيص والاصل هي المشاركة والدعوة في المشاركة وسبب المقاطعة لانه عندما يشارك الشعب يوقع على اذلاله ويعطي لهذا البرلمان الذي لايوصل الى الحقيقة، واذا تمت ارادة الوصول الى نتيجة حقيقية يجب أن تكون الأدوات صحيحة من أجل حماية المواطن.

كما سلط البرنامج الضوء على قيام النظام البحريني بحل الجمعيات السياسية المعارضة خصوصا جمعية وعد وفي ذكرى تأسيسها غرد المعارض السياسي البحريني ابراهيم شريف قائلا:" البيوت بأهلها وليس بحجارتها.. قبل اعوام قامت السلطات بهدم منزلنا لاننا قررنا ان التنظيمات السياسية مبادئ وليست مبانى. وقعت الحجارة فوق الحجارة لكننا بقينا مرفوعي الرأس، نأخذ سبب وجودنا من معاناة الناس وآمالهم في الحرية والعدالة."

وناقش البرنامج موضوع عدم بحرنة وظائف البحرين مشكلة مستمرة وقد توسعت الانتقادات للسلطة لتطال الموالين للنظام اليوم حيث لوحظ الازدياد الكبير من قبلهم وانتقاد السلطة اقتصاديا واجتماعيا.

ويستضيف برنامج" أبناء الديرة ":

-الاعلامي والناشط السياسي البحريني إبراهيم المدهون

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