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دمشق تنفي عودة استخدام الطيران المدني التركي للأجواء السورية

دمشق تنفي عودة استخدام الطيران المدني التركي للأجواء السورية
الثلاثاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٤ بتوقيت غرينتش

نفى الطيران المدني السوري اليوم الثلاثاء، الأخبار المتداولة حول عودة الطيران المدني التركي لاستخدام الأجواء السورية، مؤكدا أنه لم يرد أي طلب بخصوص هذا الموضوع.

العالم- سوريا

هذا ونشرت حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ادعاء يزعم أن الطيران المدني التركي استأنف استخدام الأجواء السورية في الرحلات المدنية، بعد 10 سنوات من الانقطاع.

واستشهد معظم ناشري الخبر بصورة من موقع "flightradar24" لتتبع حركة الطائرات، تظهر خطا على الخريطة لمسير طائرة متوجهة من مدينة إسطنبول التركية إلى العاصمة السعودية الرياض عبر الأجواء السورية، في رحلة حملت الرقم "144".

إلا أن بيانات موقع "flightradar24"، أكدت عدم عبور طائرات مدنية تركية في المجال الجوي السوري، وأن الطائرة المذكورة عبرت من تركيا باتجاه العراق، ومنها إلى الكويت وحطت في العاصمة السعودية الرياض.

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