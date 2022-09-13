وفاتان وإصابة آخرين بانهيار مبنى في عمّان

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ووفق المصدر "تتعامل كوادر مديرية الامن العام، في هذه الأثناء مع انهيار إحدى العمارات في منطقة اللويبدة بالعاصمة عمّان".



وتتكون العمارة التي انهارت من 4 طوابق ومأهولة بالسكان.



كما وجه رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، الجهات المختصَّة إلى فتح تحقيق؛ للوقوف على أسباب حادث انهيار مبنى سكني في منطقة اللُّويبدة بالعاصمة عمَّان.



ودعا المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الى عدم التجمهر في منطقة اللويبدة وعدم اعاقة الطرق المؤدية للمنطقة والتعاون مع الجهات المعنية في الموقع.



من ناحيته، قال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، الثلاثاء، إن من أسباب انهيار المبنى في منطقة الويبدة في عمّان أنه قديم ومتهالك.



وأضاف كريشان، أنه يتم تقييم وضع المباني المجاورة.



نقيب الجيولولجيين الأردنيين خالد الشوابكة، توقع أن العمارة المنهارة كانت قائمة على طبقات طينية وقد تكون هي السبب الرئيسي بسقوط المبنى.



وأضاف الشوابكة، أن نوعية التربة في مناطق عمان قابلة للانزلاق في حال تواجد أي كميات من المياه، ومن الممكن أنه قد تسربت مياه صرف صحي لأساسات العمارة.