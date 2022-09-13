اجتماع جديد لوزراء الطاقة الأوروبيين لبحث إجراءات الطوارئ

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وكتب وزير الصناعة والتجارة التشيكي جوزيف سيكيلا، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، في تغريدة على تويتر: "في 30 أيلول/سبتمبر سننهي ما بدأناه".

وأضاف: "دعوت للتو إلى اجتماع استثنائي آخر لمجلس وزراء الطاقة لمناقشة مقترحات المفوضية" المتوقعة هذا الأسبوع.

وأيد وزراء الطاقة الأوروبيون، في اجتماعهم الجمعة الماضية، اتخاذ سلسلة إجراءات عاجلة للحد من تصاعد أسعار استهلاك الغاز والكهرباء، وصولاً إلى اقتراح وضع سقف لأسعار واردات الغاز في الاتحاد الأوروبي.

وتوافق ممثلو الدول الـ27 إثر اجتماعهم في بروكسل على "توجه مشترك" للتصدي لارتفاع أسعار الطاقة على خلفية الهجوم الروسي على أوكرانيا، وطلبوا من المفوضية الأوروبية أن تعد خلال بضعة أيام "اقتراحاً متيناً وملموساً"، وفق ما أعلن سيكيلا الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

وبعد اتفاق دول الاتحاد الـ27 نهاية تموز/يوليو على خفض استهلاكها للغاز، تقترح بروكسل أيضاً تحديد "أهداف ملزمة" للحد من الطلب على الكهرباء، مع خفض "لا يقل عن عشرة في المئة لصافي الاستهلاك الشهري"، وعن خمسة في المئة في ساعات الذروة.

وقال مسؤول بارز بالاتحاد الأوروبي، إن دول الاتحاد يمكنها استخدام 225 مليار يورو (227.57 مليار دولار) في قروض غير مستغلة من صندوق التعافي التابع للاتحاد لمعالجة مشكلات الطاقة وتحديات أخرى ناتجة عن حرب روسيا في أوكرانيا.

ودشن الاتحاد الأوروبي برنامج اقتراض مشتركاً لم يسبق له مثيل بقيمة 800 مليار يورو العام الماضي لمساعدة دوله الأعضاء السبع والعشرين في التعامل مع جائحة كوفيد-19 وتحويل اقتصاداتها لتصبح أكثر حماية للبيئة.