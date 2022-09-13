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الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي يجدد شكره للعراق حكومة وشعبا ولكل من أسهم بتنظيم مراسم الاربعينية لهذا العام مؤكدا انها لا مثيل لها في العالم

الثلاثاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:١٩ بتوقيت غرينتش

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