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علييف وأردوغان يبحثان التصعيد على الحدود الأرمنية الأذرية

علييف وأردوغان يبحثان التصعيد على الحدود الأرمنية الأذرية
الثلاثاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:١٢ بتوقيت غرينتش

بحث الرئيس الأذري إلهام علييف مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في محادثات هاتفية الوضع على الحدود الأرمينية الأذربيجانية.

العالم-اسيا الوسطى

أعلن المكتب الصحفي لرئيس أذربيجان أنه "خلال المحادثة أعرب أردوغان عن تعازيه لعلييف على خلفية مقتل جنود أذريين خلال التصدي للاستفزازات الأرمينية على الحدود".

وأشار إلى أن "أردوغان أكد أن تركيا دائما قريبة ومتضامنة مع أذربيجان".

وأكد أن "علييف قال بدوره إن القوات الأذرية أوقفت ببطولة واحترافية عالية، الاستفزازات الواسعة النطاق لأرمينيا. وحمل الرئيس الأذري يريفان مسؤولية التصعيد والاستفزازات".

وأكد علييف وأردوغان خلال المحادثة أن أذربيجان وتركيا حليفتان استراتيجيتان وأن العلاقات بين البلدين تتطور في جميع الاتجاهات.

واندلعت اشتباكات على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان ليلة الثلاثاء، وتبادل الطرفان الاتهامات بالاستفزازات.

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