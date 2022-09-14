شاهد.. الأقصى تزين مسيرة الأربعينية

العالم - مراسلون

في الطريق بين النجف وكربلاء يقع موكب نداء الاقصى، موكب فلسطيني يشارك في مسيرة الاربعين واستقبال واستضافة الزائرين المتوجهين نحو مرقد الامام الحسين عليه السلام، الموكب الذي يستقطب الاف الزوار، اكدت شعاراته على مركزية القضية الفلسطيني، وتحرير والقدس الشريف من خلال الالتزام بنهج الثورة الحسينية.

وبالقرب من المرقد المقدس، انتشرت مواكب ايرانية آلت على نفسها الا ان تشارك في خدمة زائري سيد الشهداء عليه السلام، حيث الخدمات المتنوعة، ووسائل الراحة التي يحتاجها القادمون الى كربلاء المقدسة.

وقال حافظ شيرازي وهو مواطن ايراني لمراسل قناة العالم: "موكبنا هو موكب ابو فضل العباس عليه السلام من الجمهورية الاسلامية الايرانية، عبرنا الحدود وجئنا الى كربلاء المقدسة ولنا عظيم الشرف ان نقدم الخدمات لزوار الامام الحسين عليه السلام".

وفضلاً عن موكبهم الذي يقدم المأكل والمشرب فقد اقام اهالي السعودية والاحساء بالتحديد مخيمات للمبيت وعيادات طبية، اما الشعب البحريني هو الاخر وضع بصمته عبر موكب ومضيف حسيني، مواكب يسرت على الزوار اداء مراسم الزيارة عبر توفير الراحة والايواء لهم.

وقالت حليمه حج الحاي وهي طبيبة من اهالي الاحساء لمراسلنا: "انا من موكب المملكة العربية السعودية هيئة آل ياسين تقدم ثلاث خدمات لزوار ابا عبدالله الحسين، خدمة الايواء والطعام والطبية، وفي المفرزة الطبية نقدم كل ما يمكن ان نساعد فيه الزوار".

وقال العباس الجمل وهو مواطن بحريني: " من حبنا الى الامام الحسين عليه السلام جئنا نخدم زوار الامام الحسين عليه السلام".

وتتميز زيارة الاربعين بأن الاعداد المليونية من الزوار تقدم لها كافة الخدمات من قبل المواكب العراقية والاجنبية، دون ما دعم حكومي".