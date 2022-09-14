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شهيدان بجنين واشتباكات مسلحة بنابلس والخليل + فيديو

الأربعاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٦ بتوقيت غرينتش

استشهد شابان فلسطينيان فجر اليوم الأربعاء، بعد تبادل لإطلاق النار عند السياج الأمني لمستوطنة "جان نير" بالقرب من حاجز الجلمة قرب جنين، فيما بلغ عن اشتباكات مسلحة في منطقة نابلس والخليل.

العالم - فلسطين

وأدعت وسائل إعلام عبرية، ان الحدث وقع عند الساعة الثالثة فجرا، حين وصل فلسطينيان مسلحان وحاولا التسلل للمنطقة، قبل أن ترصدهما قوة عسكرية وتحاول اعتقالهما، إلا أنهما بادرا بإطلاق النار وخاضا اشتباكا.

وأوضحت أنه تم إطلاق النار تجاه الفلسطينيين من مسافة قريبة وتم إحباط الهجوم المسلح، فيما يجري جيش الاحتلال التحقيق في ظروف الحادثة بشكل أكبر.

وذكرت أن الشابين أصيبا بجروح حرجة، قبل أن يعلن عن استشهادهما لاحقا.

وعقب الحدث الأمني، قررت سلطات الاحتلال "إغلاق حاجز الجلمة أمام حركة السيارات حتى صباح الجمعة، فيما سيستمر مرور العمال والبضائع كالمعتاد".

جنين

اشتباك مسلح في جنين ونابلس والخليل

وأصيب شابان فلسطينيان بجراح متفاوتة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، أعلن عن استشهادهما لاحقا، وذلك خلال اشتباكات مسلحة عند حاجز الجلمة في جنين شمالي الضفة الغربية، بينما في منطقة نابلس والخليل بلغ عن اشتباكات عند حوارة وبالقرب من جبل جرزيم.

وأعلنت كتائب شهداء الأقصى عن استهداف مركبة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب حاجز الجلمة العسكري شمالي مدينة جنين.

وتشير بعض المعلومات إلى أن مجموعة من المسلحين الفلسطينيين تنكروا بزي جنود الاحتلال ودخلوا حاجز الجلمة، بعد ذلك اقتحموا مكتب بداخله مجموعة من الجنود وأطلقوا النار عليهم داخل المكتب.

وتفرض الرقابة العسكرية الإسرائيلية حظرا في نشر التفاصيل حول الحدث الأمني الذي حصل قرب حاجز الجلمة.

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