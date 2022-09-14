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عشرات الموظفين يتلقون إخطارات بالفصل في مقر الملك البريطاني

عشرات الموظفين يتلقون إخطارات بالفصل في مقر الملك البريطاني
الأربعاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٧ بتوقيت غرينتش

أفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أمس الثلاثاء، بأن عشرات الموظفين في مقر إقامة الملك البريطاني تشارلز الثالث قد يقالون من مناصبهم بعد توليه العرش.

العالم - اوروبا

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، أن هؤلاء الموظفين قد تلقوا إخطارات بالفصل، لأن الملك الجديد ينتقل من مقره في كلارنس هاوس إلى قصر باكنغهام.

وأضافت أنه يوجد بين الذين قد تلقوا مثل هذا الإخطار موظفو الإدارة المالية ومكتب العلاقات العامة والأمناء الشخصيون وموظفو الأسرة. ونقلت عن المصدر أن كل الموظفين عبروا عن صدمتهم من هذه الإخطارات.

وأشارت في الوقت ذاته إلى أن القرار النهائي بهذا الشأن لم يتخذ بعد. ومن المتوقع أن يعرض على الموظفين الذين ستتم إقالتهم، وظائف بديلة في عائلات ملكية أخرى.

وتابعت الصحيفة أن 101 شخص يعملون في المقر الملكي في كلارنس هاوس وفق المعلومات الأخيرة.

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