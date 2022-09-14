مفاوضات النووي والعودة الصعبة للإتفاق

العالم – مع الحدث

ماذا يعني ترجيح بلينكن عدم التوصل الى اتفاق مع إيران على المدى القريب؟ كيف ردت طهران على بيان ترويكا مع استعدادها للتعاون مع الوكالة الدولية؟ ما المتوقع حصوله في العملية التفاوضية توصلا لاتفاق يحمي حقوق إيران؟

برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت ناقش المستجد في مفاوضات رفع الحظر عن إيران.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

د. وسام إسماعيل – أكاديمي وكاتب سياسي

حسين كنعاني مقدم – خبير إستراتيجي

ماجد نعمة – باحث سياسي

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6356858