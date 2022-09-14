شاهد.. مراسل العالم يكشف تفاصيل عملية حاجز الجلمة

العالم - مراسلون

وقال مراسلنا خلال النشرة الاخبارية، إن ضابطا من لواء الناحل، لواء النخبة الإسرائيلية قتل صباح اليوم واستشهد شابان فلسطينيان احدهما يعمل في جهاز الاستخبارات العسكرية للسلطة الفلسطينية والاخر يكون ابن عم الضابط، واضاف إن الشابين هما احمد عابد 23 عاما وعبدالرحمن عابد 22 عاما.

واوضح مراسلنا أن الشابين الفلسطينيين أعدا كمينا لقوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من حاجز الجلمة، وبعد ان لاحظت قوات الاحتلال وجودهما حاولت اعتقالهما لكنها فشلت وبالنهاية استهدف الشابان الذين يستخدمون اسلحة اتوماتيكية أحد الضباط الاسرائيليين وأوقعته قتيلا.

واشار مراسلنا، بأن هناك اصابة في صفوف قوات الاحتلال الاسرائيلي لكن الاحتلال أخفى هذا الامر واعلن عن مقتل الضابط فقط.

وتابع: ان شهود عيان اكدوا ان الاحتلال الاسرائيلي بعد العملية ارسل مروحيات لنقل الجرحى الاسرائيليين وكذلك اخذ جثث الشهداء.

وقال مراسلنا ان قوات الاحتلال تكون قد فشلت في تحويل افراد الاجهزة الامنية الفلسطينية الى وكلاء لها في الاراضي الفلسطينية بعد نجاح العملية التي نفذها احد افراد جهاز الاستخبارات العسكرية الفلسطينية،مؤكدا ان ذلك سيزيد الضغط الاسرائيلي على السلطة الفلسطينية من اجل ان تتحرك السلطة للحد من حالة الغليان الحاصلة في الضفة الغربية.

وقال مراسلنا، إن اهالي مخيم جنين سيقومون بتشيع رمزي للشهيدين لان الجثامين استحوذ عليها كيان الاحتلال الاسرائيلي.

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