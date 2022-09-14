بايدن لا يستطيع ان يمضي قدما في السياسات الاميركية الجديدة

العالم - خاص بالعالم

وخلال مشاركته في برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت أضاف ان بايدن اليوم يواجه ملفا لا ايستطيع من خلاله ان يقول نحن لا نقبل سياسات دونالد ترامب ولا يستطيع ان يمضي قدما في السياسات الاميركية الجديدة ولذلك هو الان يخوض حربا نفسية مع نفسه ووزير خارجيته والكيان الصهيوني والمؤسسات ومجموعات الضغط الأميركية ويتظاهر ويحاول ان يظهر ايران على انها هي المقصرة في هذا المجال.

حسين كنعاني مقدم اضاف ان بايدن كان يقول في البداية انه يريد ان يعود الى الاتفاق النووي ولكنهم يحاولون أن يرموا الكرة في الملعب الايراني ويمضوا بسياسة غامضة.

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