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بالفيديو.. حسين كنعاني:

بايدن لا يستطيع ان يمضي قدما في السياسات الاميركية الجديدة

الأربعاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٢ بتوقيت غرينتش

قال الخبير الإستراتيجي حسين كنعاني مقدم ان السياسة الاميركية هي سياسة متلاعبة وترامب بصفته متلاعبا يلعب القمار لا نرى لدى هؤلاء المسؤولين أي منهج منطقي بشأن المحادثات.

العالم - خاص بالعالم

وخلال مشاركته في برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت أضاف ان بايدن اليوم يواجه ملفا لا ايستطيع من خلاله ان يقول نحن لا نقبل سياسات دونالد ترامب ولا يستطيع ان يمضي قدما في السياسات الاميركية الجديدة ولذلك هو الان يخوض حربا نفسية مع نفسه ووزير خارجيته والكيان الصهيوني والمؤسسات ومجموعات الضغط الأميركية ويتظاهر ويحاول ان يظهر ايران على انها هي المقصرة في هذا المجال.

حسين كنعاني مقدم اضاف ان بايدن كان يقول في البداية انه يريد ان يعود الى الاتفاق النووي ولكنهم يحاولون أن يرموا الكرة في الملعب الايراني ويمضوا بسياسة غامضة.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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بالفيديو.. حسين كنعاني: بايدن لا يستطيع ان يمضي قدما في السياسات الاميركية الجديدة