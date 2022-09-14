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رئيسي: خارجيتنا درست الوثائق التي ستطرح في هذه السفرة وقد صادقت الحكومة عليها ونأمل أن يكون ذلك مثمرا

الأربعاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٤١ بتوقيت غرينتش

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