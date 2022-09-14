شاهد.. هكذا رد الجيش الروسي على الهجمات الاوكرانية

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وقال رئيسها فولوديمير زيلينسكي إن قوات بلاده حررت نحو ثمانية آلاف كيلومتر مربع حتى الآن، وكلها على ما يبدو في منطقة خاركيف الشمالية الشرقية، مضيفا أن 'إجراءات إعادة الاستقرار' اكتملت في نحو نصف تلك الأراضي و 'لا تزال جارية في منطقة محررة بالحجم نفسه'.

وتتحدث السلطات الأوكرانية عن احتمالات التحرك في دونباس، وهي منطقة صناعية رئيسية قريبة من الحدود مع روسيا.

وفي السياق نفسه، وردا على سؤال عما إذا كانت أوكرانيا قد وصلت إلى نقطة تحول في الحرب المستمرة منذ ستة أشهر، أعرب الرئيس الأميركي عن صعوبة التكهن بذلك.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن: "من الصعب التكهن بذلك، من الواضح أن الأوكرانيين حققوا تقدما كبيرا، لكنني أعتقد أن الطريق لتحقيق (التحرير الكامل) سيكون طويلا".

وكان البيت الأبيض، قال إن الولايات المتحدة من المرجح أن تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا في 'الأيام المقبلة'.

من جهتها، وزارة الدفاع الروسية قالت إن القوات الجوية والبالستية والمدفعية استهدفت الوحدات القتالية الأوكرانية في كل الجبهات، فضلا عن تنفيذ عمليات قصف شرقي أوكرانيا، ومنطقتي ميكولايف وزابوريجيا في الجنوب، وخاركيف في الشمال الشرقي.

ومنذ أن تخلت موسكو عن معقلها الرئيسي في الشمال الشرقي، استعادت القوات الأوكرانية السيطرة على عشرات البلدات في تحول مذهل في مسار القتال، ولا تزال القوات الروسية تسيطر على نحو خمس مساحة أوكرانيا في الجنوب والشرق.

الى ذلك يبدو أن أزمة الطاقة تلقي بظلالها على الدول الأوروبية، فبلدية باريس بدأت باتخاذ اجراءات لترشيد استهلاك الطاقة في ظل أزمة ارتفاع أسعار الطاقة عالميا، وتوقف إمدادات الغاز الروسية، معلنة أن إضاءة مبنى البلدية وبرج سان جاك ستتوقف، اعتبارا من الـ23 من الشهر الجاري كما سيتم إطفاء إضاءة برج ايفل منتصف كل ليلة.