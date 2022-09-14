شاهد.. اجواء كربلاء المقدسة بعدسة العالم

العالم - مراسلون

وقال مراسل العالم من كربلاء المقدسة، إن رغم زخم الحشود المتوافدة الى كربلاء المقدسة لزيارة مرقد الإمام الحسين عليه السلام واخيه ابوفضل العباس، الى أن لم تواجه هذه الحشود أي نقصا في الخدمات للزوار، وكذلك لم يحدث أي نوع من الخروقات الامنية.

واضاف، ان المواكب الخدمية في كربلاء المقدسة تعددت بكافة اشكالها الخدمية من الطبية والايواء والمأكولات، لهذا لم يواجه الزوار أي نفقصا في الخدمات.

وتابع مراسلنا: أن بعض الزوار يأتون الى القاء التحية، والسلام الى الامام الحسين عليه السلام واخيه ابوفضل العباس، ومن ثم يعاودون الى ديارهم، والبعض يفضلون المبيت في كربلاء المقدسة.

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