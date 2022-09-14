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مسؤول ايراني: اكثر من ۳ ملایين زائر ایراني شاركوا في مسيرة الاربعين حتى الآن

مسؤول ايراني: اكثر من ۳ ملایين زائر ایراني شاركوا في مسيرة الاربعين حتى الآن
الأربعاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٠ بتوقيت غرينتش

أعلن المتحدث بإسم الحكومة الايرانية "علي بهادري جهرمي" أن أكثر من 3 ملايين زائر ايراني شاركوا في مسيرة اربعينية الامام الحسيين (ع) حتى الآن، لافتا الى تجاوز الرقم السابق لمشاركة الزوار الايرانيين في هذه المراسم الحسينية العظيمة.

العالم - ایران

جاء ذلك في تصريح ادلى به بهادري جهرمي اليوم الاربعاء على هامش اجتماع مجلس الوزراء في معرض اشارته الى تصريحات وزير الداخلية "احمد وحيدي" التي أكد فيها دخول اكثر من 3 ملايين زائر ايراني الاراضي العراقية لاحياء مراسم الاربعين.

وتابع هذا المسؤول قائلا: ان حوالي مليون و500 الف زائر ايراني عادوا الى ايران بعد مشاركتهم في مسيرة الاربعين انطلاقا من مدينة النجف الاشرف الى كربلاء المقدسة.

وفي جانب آخر من تصريحه أشار المتحدث باسم الحكومة الى التوجيهات القيمة التي أدلى بها قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله العظمى الامام الخامنئي مؤخرا حول تنشيط مختلف المجالات الاقتصادية وخاصة اقتصاد البحر، مؤكدا أن الحكومة السابقة صادقت على تطوير سواحل مكران الامر الذي ستقوم الحكومة الحالية بتنفيذه.

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